Ouro fecha em alta perto de máxima histórica, com Oriente Médio e Fed no radar

O ouro fechou o pregão desta terça-feira, 15, em alta, perto da máxima histórica, enquanto o mercado busca o metal como refúgio seguro no cenário de crescentes tensões no Oriente Médio. Os investidores também aguardam importantes dados econômicos dos Estados Unidos nesta semana, além de acompanharem falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Nesta terça, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,5%, a US$ 2.678,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante a sessão, o metal dourado foi negociado a US$ 2.681,50 por onça-troy, perto da máxima histórica de US$ 2.700,00 por onça-troy.

O metal precioso permanece bem apoiado pela demanda por refúgio seguro, enquanto as tensões geopolíticas aumentam no Oriente Médio, destaca o analista Victor Arduin, da Hedgepoint Global Markets.