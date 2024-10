Montar estrutura de governança do Open Finance foi desafio, diz chefe do BC

Prestes a ganhar novo formato, a estrutura de governança do Open Finance teve montagem desafiadora, de acordo com o Banco Central. Embora o regulador estabeleça as diretrizes do sistema, a gestão fica a cargo de um ente privado, formado pelos participantes, e com representação para bancos, fintechs e outras estruturas do mercado financeiro.

"Outro desafio foi montar essa estrutura de governança. Como colocamos em uma mesa redonda os concorrentes, para decidir e definir?", disse o chefe de departamento do BC Mardilson Queiroz durante o Uqbar Day, evento promovido de forma online nesta terça-feira, 15.

No início do ano que vem, a estrutura definitiva de governança do Open Finance entrará em funcionamento, com espaço para empresas de tecnologia que operam ferramentas como os iniciadores de pagamentos. A definição sobre a estrutura é feita pelo BC, que determina quais prioridades o grupo deve ter.