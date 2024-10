LVMH registra queda em receita e fica abaixo das expectativas do mercado

A LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, registrou queda de 3% na receita no terceiro trimestre deste ano, para 19,08 bilhões de euros (US$ 20,82 bilhões). O valor ficou abaixo das estimativas compiladas pela Visible Alpha - que esperavam crescimento de 0,9% ou 19,94 bilhões de euros - e foi ocasionado por uma desaceleração global na demanda por artigos de luxo, mostra relatório publicado nesta terça-feira.

A gigante francesa disse que o declínio registrado na receita foi principalmente pelo menor crescimento no Japão, "em grande parte como resultado de um iene mais forte".

Na última temporada de balanços, o país se tornou atrativo para empresas do setor por conta da disposição de turistas em aproveitar o iene fraco para comprar artigos de luxo por um menor valor.