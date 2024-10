IBGE diz que não foi informado oficialmente sobre parada de 24h de servidores

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que não foi informado oficialmente sobre a paralisação de 24 horas iniciada à zero hora desta terça-feira, 15, por trabalhadores do órgão lotados da Avenida Chile, no Centro do Rio de Janeiro.

O protesto é um alerta contra medidas tomadas pela gestão de Marcio Pochmann, atual presidente do IBGE, como a criação da Fundação IBGE+, alteração no estatuto do instituto, mudança de locais de trabalho de servidores e extinção do trabalho totalmente remoto.

A entidade representante dos trabalhadores solicitou reunião com Pochmann em ofício, mas o encontro ainda não foi agendado pela direção, informou o Estadão/Broadcast.