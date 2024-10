Fiscal e exterior pesam e taxas de juros retomam trajetória de alta

Os juros futuros fecharam em alta a sessão desta terça-feira, 15. O fôlego inicial de queda se esvaiu e as taxas voltaram a subir. A correção ontem puxada pela informação sobre o pacote de contenção de gastos em estudo pela equipe econômica teve vida curta e o mercado agora parece querer ações efetivas do governo. Ao longo da sessão houve ainda uma piora no desenho da curva americana que ajudou a pesar sobre as taxas domésticas. O câmbio não ajudou, com o dólar rodando nos R$ 5,65, e o leilão de NTN-B com forte aumento do risco para o mercado também pesou.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu de 12,55% ontem no ajuste para 12,64% (máxima), e a do DI para janeiro de 2027, de 12,66% para 12,77%, na máxima. O DI para janeiro de 2029, que ontem tinha ajuste a 12,63%, terminou em 12,77%.

Lá fora, o mercado de Treasuries voltou depois do feriado ontem nos EUA com taxas relativamente comportadas pela manhã. À tarde, o humor azedou com declarações do ex-presidente e candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, afirmando que continuaria tentando influenciar das decisões do Federal Reserve se eleito. Além disso, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, defendeu redução gradual dos juros, sugerindo que o processo de distensão monetária nos EUA pode ser mais lento.