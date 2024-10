Dólar sobe ante real e pares emergentes com petróleo fraco

Na segunda, 14, o dólar à vista caiu a R$ 5,5827 e as taxas futuras recuaram após o governo revelar que avalia dois desenhos para as ações de revisão de gastos: um bastante abrangente e arrojado e outro mais restrito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo gostaria de entregar, ainda neste ano, o programa de revisão de gastos.

Os juros dos Treasuries recuam moderadamente na volta do feriado nos Estados Unidos. A agenda de dados é enxuta e há expectativas por discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e pelos leilões do Tesouro de NTN-B e LFT (11h). A FGV informa o Monitor do PIB de agosto (10h15).

O mercado de câmbio acompanha a alta moderada do dólar predominante no exterior em relação a divisas emergentes. Os investidores precificam a fraqueza das commodities, em especial o tombo do petróleo, perto de 4% por volta das 9h30 desta terça-feira, 15.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), garantiu na noite de segunda que o governo vai cumprir as regras do arcabouço fiscal. "A primeira meta é zerar o déficit. O ideal é déficit zero e nos anos subsequentes você terá superávit primário", afirmou Alckmin, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Segundo o vice-presidente, cortes de gastos para cumprir a meta serão feitos, caso sejam necessários.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Vale de 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). De acordo com o processo no Cade, além da compra de ações, a Vale, diretamente ou por meio de controladas, adquirirá 15% do saldo em aberto de dívidas intercompany existentes na data de fechamento, tornando-se credora da Anglo American Brasil.

No exterior, o petróleo despenca em torno de 4% após Israel ter garantido aos EUA que não atacará instalações petrolíferas e nucleares do Irã, não afetando a oferta. A Agência Internacional de Energia (AIE) cortou sua projeção para o avanço da demanda global diante do menor consumo na China. A Agência Internacional de Energia (AIE) também cortou sua projeção para o avanço na demanda global pela commodity este ano pelo terceiro mês seguido. E persistem dúvidas sobre novas medidas de estímulo fiscal na China.