AIE corta projeção para demanda global por petróleo em 2024 pelo 3º mês seguido

A Agência Internacional de Energia (AIE) cortou sua projeção para o avanço da demanda global por petróleo este ano pelo terceiro mês seguido, à medida que a rápida desaceleração do consumo na China continua pesando na perspectiva da commodity.

Em relatório publicado nesta terça-feira, 15, a organização com sede em Paris agora prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 862 mil barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 903 mil bpd. Para 2025, por outro lado, a AIE revisou levemente para cima sua projeção para a alta do consumo, de 954 mil bpd a 998 mil bpd.

Os números marcam um acentuado arrefecimento em relação ao período pós-pandemia de 2022-2023, quando a demanda subia cerca de 2 milhões de bpd. Com as últimas projeções, a agência espera que o consumo atinja média de 102,8 milhões de bpd neste ano e de 103,8 milhões de bpd em 2025.