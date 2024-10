Tesouro não terá novamente venda de títulos nesta 3ª-feira por greve de servidores

A Secretaria do Tesouro Nacional informou que não haverá venda de títulos por meio do Programa Tesouro Direto nesta terça-feira, 14, devido à greve dos servidores da instituição e por "restrições operacionais". Já é a terceira interrupção da venda de títulos no último mês.

Em nota, o Tesouro informou que as operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente amanhã. Ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos no programa.

O Tesouro Direto não é o único impactado pela greve dos servidores do órgão. As divulgações sob responsabilidade do órgão também estão sendo afetadas. O Relatório Mensal da Dívida (RMD) tem sido divulgado com atraso, por exemplo. Na última publicação do documento, faltaram dados referentes ao perfil dos detentores e à reserva de liquidez.