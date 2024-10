Pix começa a voltar a funcionar para usuários; confira

Atualizado às 14h38

Usuários voltam a conseguir realizar transferências por Pix nos Bancos. Instabilidade tinha começado a ocorrer as 10h15min.

No íncio da tarde, o Banco Central (BC) divulgou nota comunicando que "houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14/10). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido".