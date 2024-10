Pix apresenta instabilidade nesta segunda-feira; veja

Dentre as instituições bancárias que estão com o Pix fora do ar estão a Caixa Econômica, o Bradesco, o Nubank, o Santander, Inter, Itaú, Banco do Brasil, Sicredi, C6 bank, Pagseguro, PicPay, Neon, entre outros

O Pix está fora do ar em diversos bancos nesta segunda-feira, 14. De acordo com o Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços on-line, instabilidade começou por volta das 10h15min.

Dentre as instituições bancárias que estão com o Pix fora do ar estão a Caixa Econômica, o Bradesco, o Nubank, o Santander, Inter, Itaú, Banco do Brasil, Sicredi, C6 bank, Pagseguro, PicPay, Neon, entre outros.

Além disso, na perspectiva dos relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas em comparação com o volume habitual de relatórios por hora do dia, no Banco Central (BC), criador da ferramenta Pix, 94% das reclamações foram motivadas pelo Pix.