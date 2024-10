Ouro fecha em queda, limitado por dólar forte e incerteza com estímulos na China

O ouro voltou a fechar em queda, após dois pregões de altas, com o preço desta segunda-feira, 14, limitado pela força dólar e também pela incerteza dos investidores sobre as possíveis medidas adicionais de estímulo à economia da China.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,40%, a US$ 2.665,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Durante o pregão, o metal chegou a ser negociado a US$ 2.684,20 por onça-troy, próximo da máxima histórica de US$ 2.700,00 por onça-troy.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O metal dourado foi pressionado pela força do dólar, que avança em relação a outras moedas de países desenvolvidos. O índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - chegou a bater 103,28 pontos na máxima do dia. No início do dia, o ouro chegou a se aproximar de uma nova máxima histórica, mas não se manteve.