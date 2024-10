Galípolo: variáveis econômicas explicam mais a desancoragem das expectativas

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, avaliou nesta segunda-feira, 14, que a desancoragem das expectativas de inflação está associada ao forte crescimento da economia, e não a uma percepção no mercado de ruptura após a sucessão na instituição. A partir de janeiro, Galípolo assume a presidência do BC no lugar de Roberto Campos Neto.

Durante o Macro Vision, evento do Itaú BBA, Galípolo disse que as expectativas de inflação continuam desancoradas para os padrões do BC. Ele afirmou, porém, que tem dificuldade de encontrar sinais de risco de descontinuidade quando olha para as expectativas, tanto as implícitas quanto as de mercado.

O diretor afirmou que tende a avaliar as revisões de expectativas como sendo relacionadas à atividade econômica, que cresce acima da capacidade, e a variáveis que influenciam o crescimento, como política fiscal, crédito, questões climáticas e câmbio. "Isso dá mais conta de explicar a questão das expectativas", pontuou Galípolo.