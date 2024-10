Ceará registra 75% do total de visitas internacionais de 2023 nos oito primeiros meses de 2024

Ampliação da malha aérea para destinos no Exterior ajuda a explicar o resultado, conforme a Secretaria do Turismo do Estado

A Pasta destaca ainda a descentralização da origem desses turistas, com redução na participação dos visitantes europeus de 82,82% para 73%, com aumento de participação dos visitantes das Américas do Norte e do Sul, que respondem juntas por 25,76% do fluxo de turistas vindos do Exterior.

Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e da Polícia Federal (PF). Conforme publicação da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) “este cenário consolida o destino como líder na região Norte e Nordeste na atração deste público”.

O Ceará registrou nos oito primeiros meses de 2024, 75% do total de visitantes estrangeiros registrados no ano passado.

Vale lembrar que, no caso da América do Norte, houve a inclusão de voos para Miami e Orlando, nos Estados Unidos,. No caso da América do Sul, uma rota sazonal para Buenos Aires (Argentina) e, no próximo dia 30 de novembro, está previsto ainda um novo voo ligando Fortaleza a Santiago, a primeira conexão de uma cidade nordestina com a capital do Chile.

Nesse sentido, o aumento no número de turistas sul-americanos no Estado foi de 89,97%, no período analisado, e mesmo o turismo centro-americano registrou acréscimo de 2,65%, representando segundo avalia a Pasta o sucesso das ações integradas do turismo cearense em diversificar e ampliar o número de visitantes estrangeiro.