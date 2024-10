Caminho para Brasil é calibrar despesas abaixo do PIB e receitas acima do PIB, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o trabalho que vem executando à frente da pasta ao mirar os gastos tributários e calibrar despesas e receitas em busca do equilíbrio nas contas públicas. Ele participa nesta segunda-feira, 14, do Itaú BBA Macro Vision 2024, em São Paulo.

"Eu não vejo outro caminho para o Brasil que não seja o de calibrar uma trajetória consistente em que a receita cresça acima do PIB e a despesa cresça abaixo do PIB, para reequilibrar as contas públicas num patamar que já foi considerado aceitável por toda a sociedade", afirmou o ministro.

Ele ressaltou que várias despesas foram contratadas antes da posse do novo governo Lula, sem fonte de financiamento, como o novo Bolsa Família e o Fundeb, o piso da enfermagem e mesmo as emendas parlamentares. O ministro defendeu a contenção do gasto tributário, que vem tentando realizar. "Nós temos espaço para conter o primário, diminuir o gasto tributário, para que o gasto financeiro se reduza", disse.