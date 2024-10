Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones e S&P 500 renovam recorde, otimistas com balanços

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta segunda-feira, 14, em alta, em início de semana sem grandes divulgações macro e impulsionadas pelo início promissor da temporada de balanços do terceiro trimestre na sexta-feira.

Analistas do Bank of America notam que os primeiros números de lucro por ação reportados superaram as expectativas em 5%. Ademais, entendem que a perspectiva de "no landing" da economia dos EUA após a divulgação de dados de atividade robustos é positiva para o mercado de ações, desde que a inflação não acelere.

Entre as empresas, Stellantis subiu 1,73% em Nova York, após dizer que pode vender ou fechar marcas não lucrativas do grupo; e a Nvidia alcançou seu maior patamar de fechamento, a US$ 138,07, após avançar 2,43%.

A TD Cowen reiterou recomendação de compra para a ação e a nomeou como "top pick". A fabricante de chips se aproximou, ainda, de ultrapassar a Apple como a empresa mais valiosa do mundo.