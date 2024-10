Bolsas da Ásia fecham em alta, após China acenar com mais estímulos

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com as da China garantindo robustos ganhos após o ministro de Finanças local dizer no fim de semana que mais estímulos serão necessários para impulsionar a segunda maior economia do mundo.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto subiu 2,07%, a 3.284,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto deu um salto ainda maior, de 3,01%, a 1.890,24 pontos.