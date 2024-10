Antes da Enel: como a energia começou a ser privatizada em SP?

Entenda como a energia elétrica começou a ser privatizada em São Paulo e como a Enel se tornou a principal distribuidora. Crédito: Pexels / Michael Pointner

Mais de 500 mil pessoas ainda estão sem luz no estado de São Paulo, conforme boletin divulgado pela Enel nesta segunda-feira, dia 14. Um temporal atingiu a cidade na última sexta-feira, dia 11 de agosto, deixando mais de 1,6 bilhão de pessoas sem energia elétrica. Desde então, ainda há mais 300 clientes esperando por resposta apenas na capital. Ricardo Nunes e ministro Lula trocam farpas sobre Enel no X em meio a apagão em São Paulo; VEJA

Privatização de energia elétrica em SP: entenda linha do tempo O processo de privatização do setor de energia elétrica em São Paulo teve início nos anos 1990, no contexto das reformas econômicas promovidas pelo governo federal, sob a liderança do presidente Fernando Henrique Cardoso.

O objetivo dessas reformas era modernizar a economia, reduzir o déficit público e atrair investimentos privados para setores estratégicos, como telecomunicações e energia. Em 1995, a Lei de Concessões foi aprovada, permitindo a participação de empresas privadas na operação de serviços públicos, incluindo a distribuição de energia elétrica.

Com esse novo marco legal, o governo de São Paulo iniciou a reestruturação das suas empresas estatais de energia, visando a privatização de ativos como a Companhia Energética de São Paulo (CESP). Ao longo dos anos 1990, a CESP foi desmembrada para facilitar a privatização, e a Eletropaulo, que era responsável pela distribuição de energia na capital paulista e na região metropolitana, passou a ser preparada para venda. Em 1998, a Eletropaulo foi vendida para consórcios privados, sendo a AES Corporation uma das principais compradoras.

Após a privatização, as empresas que assumiram o controle da distribuição de energia realizaram investimentos significativos na modernização e ampliação da rede elétrica. No entanto, houve críticas em relação ao aumento das tarifas e à possível formação de monopólios privados em determinadas regiões do estado. Nos anos seguintes, o setor privatizado continuou a crescer, com melhorias na qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que os debates sobre os impactos sociais e econômicos da privatização persistiram no cenário público.