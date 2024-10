Preço do litro do diesel cai R$ 0,34 em uma semana no Ceará

Conforme levantamento da ANP, o preço médio do produto caiu de R$ 6,44 para R$ 6,10 Crédito: FERNANDA BARROS

O preço médio do litro do diesel comum (B S500) comercializado no Ceará apresentou redução de R$ 0,34 em uma semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), caindo de R$ 6,44 para R$ 6,10. Na comparação entre o período compreendido entre os dias 6 e 12 de outubro, com a semana imediatamente anterior, a queda no valor médio do combustível no Estado foi de 5,2%, a mais alta entre os combustíveis pesquisados pela ANP. O diesel S10, o mais consumido no País, também teve redução expressiva de preço médio no Ceará, de 1,8%, caindo de R$ 6,11 para R$ 6,00 por litro.

Etanol também cai, mas segue menos competitivo O preço médio do litro de etanol hidratado vendido no Ceará apresentou redução de 0,4% no período pesquisado, passando de R$ 4,92 para R$ 4,90. O produto pode ser encontrado a R$ 4,37 por litro, em Fortaleza, e chegar a R$ 5,65, o litro, na cidade de Itapipoca. Apesar disso, o preço do etanol hidratado no Ceará é considerado menos competitivo em relação à gasolina comum, por representar cerca de 82,7% do valor do combustível derivado do petróleo. Para os especialistas, o biocombustível só passa a ser uma opção mais vantajosa quando essa proporção é igual ou inferior a 70%, a depender do tipo de veículo e de outras variáveis de consumo.