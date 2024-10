Taxas de juros ficam estáveis com dólar, mas PPI nos EUA e serviços no Brasil dão viés de baixa

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 11, mas o viés ainda é de baixa após a divulgação de que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ficou estável em setembro, na margem. Analistas consultados pela FactSet previam alta de 0,1% no período.

As taxas já começaram em queda diante do recuo de 0,4% do volume de serviços no Brasil em agosto ante julho, no piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast.

As máximas atingidas há pouco pelos juros se deram em meio ao fortalecimento também do rendimento dos Treasuries curtos, que passou a subir. Os demais vencimentos já estavam em alta.