Bolsas da Ásia fecham mistas, com tombo em Xangai em meio a dúvidas sobre novos estímulos

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 11/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com as da China amargando robustas perdas em meio a incertezas sobre a adoção de novos estímulos para a segunda maior economia do mundo.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 2,55%, a 3.217,74 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto sofreu queda ainda maior, de 3,94%, a 1.834,94 pontos. O clima é de cautela antes de uma coletiva de imprensa do Ministério de Finanças chinês, durante a qual poderão ser anunciadas medidas de estímulos adicionais. Uma coletiva anterior de autoridades chinesas realizada esta semana decepcionou, ao não trazer novos incentivos econômicos.