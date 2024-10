TCU: não há evidências para concluir se governo beneficiou indevidamente Âmbar Energia com MP

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou uma representação que alegava suposto favorecimento indevido à Âmbar Energia com a Medida Provisória (nº 1.232/2024), publicada pelo governo para possibilitar a transferência de controle da distribuição de energia elétrica do estado do Amazonas, a Amazonas Energia. O relator do caso, ministro Benjamin Zymler, afirmou no acórdão que não há evidências para concluir eventual ilegalidade.

O Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) pediu a análise dos "possíveis e indevidos favorecimentos" aos negócios da empresa, bem como eventuais irregularidades relacionadas à "manutenção dos contratos" de energia de reserva entre o MME e a Âmbar.

A Medida Provisória prevê flexibilizações regulatórias e de eficiência para possibilitar a transferência de controle. Esses custos são bancados pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), via tarifa dos consumidores.