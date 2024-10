Rio Tinto fecha compra da Arcadium Lithium por US$ 6,7 bilhões

A Rio Tinto fechou acordo para a aquisição da Arcadium Lithium, por cerca de US$ 6,7 bilhões. Em comunicado, a gigante de mineração anglo-australiana disse nesta quarta-feira (9) que ofereceu US$ 5,85 por ação na produtora americana de lítio, representando ágio de 90% em relação ao preço de fechamento da ação no fim da semana passada.

Com a compra da Arcadium Lithium, a Rio Tinto se tornará um grande produtor de lítio, commodity utilizada em baterias de veículos elétricos. No fim de semana, as empresas já haviam revelado que estavam em negociação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Às 5h33 (de Brasília), a ação da Arcadium Lithium saltava mais de 30% no pré-mercado de Nova York. Já a da Rio Tinto caía 0,50% na Bolsa de Londres por volta das 5h20. Em Sydney, o papel da Rio Tinto encerrou o pregão de hoje em baixa de 2,27%.