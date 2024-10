Dólar sobe pelo 3º pregão consecutivo com atenção a Fed, China e fiscal

O dólar se fortaleceu ainda mais globalmente e ante o real no período da tarde desta quarta-feira, 9, valorizando-se pelo terceiro pregão consecutivo. A maior demanda pela divisa americana ocorre porque as incertezas em relação aos próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não se dissiparam após a ata da última reunião de política monetária, enquanto o mercado segue frustrado com a falta de estímulos expressivos por parte da China e também atento a qualquer hipótese que poderia deteriorar o quadro fiscal brasileiro. Nesta quarta, o real teve a 2ª pior performance entre as principais moedas de emergentes e exportadores de matéria-prima, ficando atrás apenas do dólar neozelandês.

O DXY, que mede a moeda americana ante uma cesta de seis rivais fortes subiu 0,36%, a 102,928 pontos. Já contra o real, o dólar teve valorização mais expressiva: avançou 0,98%, a R$ 5,5871 no contrato à vista. Por volta das 17h22, o contrato para novembro subia 0,93%, a R$ 5,6020.

O dólar à vista e para novembro renovou máximas em sintonia com o DXY à tarde, após a ata da última reunião do Fed não ter trazido grande variação nas apostas do mercado para o ciclo de afrouxamento do banco central americano.