Taxas estendem queda com sabatina de Gabriel Galípolo no radar

Os juros futuros deram sequência ao ajuste em baixa iniciado nesta segunda, 7, numa sessão de agenda esvaziada tanto no Brasil quanto no exterior, o que levou o mercado a concentrar as atenções na sabatina de Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central indicado para presidir a instituição a partir de 2025. O nome do economista foi aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, no crivo do plenário, por 66 votos a 5. A queda das taxas se deu mesmo com o avanço do dólar, em meio ao tombo das commodities.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu de 12,33% para 12,27% (mínima) e a do DI para janeiro de 2027, de 12,37% para 12,32%. A taxa do DI para janeiro de 2029 cedeu a 12,34%, de 12,39%.

A queda nos níveis de inclinação nesta terça-feira, 8, reflete, em boa medida, a maior confiança do mercado de que o Banco Central não hesitará em endurecer a política monetária no curto prazo para trazer a inflação para a meta, o que em tese aumenta as chances de que no futuro haja espaço para um alívio da Selic, hoje em 10,75%. Em boa medida, esse sentimento foi reforçado pela postura firme mostrada por Galípolo na CAE.