Pacheco convoca senadores ao plenário para votar a indicação de Galípolo ao BC

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deu início há pouco à ordem do dia no plenário da Casa, convocando os parlamentares para votar a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. O atual diretor de Política Monetária da instituição foi aprovado mais cedo em uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), por 26 votos a zero.

O plenário estava mais vazio há pouco, quando alguns parlamentares ventilavam a ideia de que a votação poderia ser adiada para a noite ou nem ocorrer hoje. Mas, nos últimos 20 minutos, senadores começaram a chegar ao local.