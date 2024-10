Pacheco autoriza CPI sobre influência de aposta eletrônica no orçamento familiar

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), autorizou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar "a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades".

Pacheco leu no plenário o requerimento para a abertura da CPI, apresentado pela senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS). Esse é o primeiro passo para a abertura da CPI. Agora, cabe aos líderes partidários indicar os representantes de cada bancada no colegiado para que a comissão possa ser instalada.

"A Presidência comunica ao plenário que recebeu requerimento de autoria da senadora Soraya Thronicke e outros senadores que solicitam a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 11 membros titulares e 7 membros suplentes para, no prazo de 130 dias, com o limite de despesas de R$ 110 mil, para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades", anunciou Pacheco.