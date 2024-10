Galípolo: em sociedade conflagrada, BC consegue ter autonomia, de maneira bastante estável

O diretor de Política Monetária do Banco Central e indicado à presidência da instituição a partir de 2025, Gabriel Galípolo, disse que o BC "está conseguindo passar por esse processo primeiro de autonomia de uma maneira bastante estável", mesmo no que ele chamou de um ambiente "relativamente conflagrado da sociedade". A declaração foi dada durante a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Galípolo disse que a instituição "está se consolidando naquilo que é seu mandato".

"Acho que nesse ambiente que a gente tem, relativamente conflagrado da sociedade, o BC está conseguindo passar por esse processo primeiro de autonomia de uma maneira bastante estável, se consolidando com decisões que não se deixam invadir por questões externas, mas que também não evade a suas atribuições. Ele está ali se consolidando naquilo que é seu mandato", afirmou o diretor.