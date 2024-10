Galípolo: Brasil tem superávit sólido, graças a competitividade e competência de empresários

O diretor de Política Monetária do Banco Central e indicado à presidência da instituição a partir de 2025, Gabriel Galípolo, lembrou, durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que o Brasil enfrentou durante os anos 80 uma crise profunda, levando à moratória da dívida externa e à exclusão do circuito financeiro internacional. "Hoje o Brasil é credor líquido internacional com mais de US$ 350 bilhões de reservas. O Brasil apresenta hoje um superávit comercial sólido e estrutural graças à produtividade e à competência dos seus empresários com destaque à competitividade", afirmou.

Além disso, segundo ele, o Brasil se solidificou como exportador de produtos como o petróleo, combinado com uma matriz energética limpa e diversificada.

O diretor também falou que a segurança alimentar e energética são vantagens especialmente relevantes em momentos de tensões políticas elevadas.