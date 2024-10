Sob decisão judicial, Aneel aprova conversão de contratos de térmicas para Amazonas Energia

O assunto envolve as UTEs Ponta Negra, Manauara, Cristiano Rocha, Tambaqui, Jaraqui e Aparecida. A Medida Provisória nº 1.232/2024, que trata da recuperação da Amazonas Energia, permite uma mudança de conta que será utilizada para pagar pelo uso das térmicas.

Com a conversão, as seis usinas contratadas inicialmente para suprimento no Norte passam a ter contratos de energia de reserva, custeados por todos os consumidores de energia do País.

Durante a discussão dos diretores em reunião pública, um dos pontos de impasse foi a necessidade de anuência da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) antes da assinatura do termo para a conversão de contratos.