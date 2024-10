Segmento de bets acumula 144 mil reclamações no Brasil

Na visão de Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, o imbróglio das bets começou ainda em 2018, quando o funcionamento destas empresas foi autorizado no País, porém, sem uma regulamentação forte para organizar o mercado.

"O cenário mais aquecido nos últimos meses, do ano passado para cá, foi o de apostas e cassinos online. Esse vácuo de legislação que ficou existindo desde o governo Temer que regulou as operadoras estrangeiras, mas não regulou isso propriamente no Brasil, o fez com que muito empreendedor brasileiro fosse para fora abrir empresas para prestar serviços para o Brasil. E isso criou um imbróglio, uma confusão, que sobrou na mão do consumidor. Isso porque abriu muita oportunidade para que, no meio das empresas de apostas sérias surgissem também os golpes e as empresas não reguladas", afirmou Edu Neves, em entrevista ao programa Guia Econômico, da rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 7.

Ele explica que, sem as empresas terem a obrigação de estarem devidamente registradas no País, o consumidor acabou sem ter muitos mecanismos para resolverem suas queixas junto aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon ou Juizados Especiais Cíveis. O que aumentou a demanda, por exemplo, em plataformas independentes, como o Reclame Aqui.

Sobre o volume de queixas registrado na plataforma, o profissional destaca o nível de resolução: a média de reclamações respondidas é de 82,58%. Já a média das resolvidas chega a 68,66%.