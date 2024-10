Padilha diz que prioridade da semana é acompanhar sabatina de Galípolo no Senado

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta segunda-feira, 7, após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes do governo, que a prioridade da semana será acompanhar a sabatina do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado para a presidência da instituição, no Senado.

Segundo o ministro, há uma "avaliação positiva da recepção do Senado" a Galípolo.

Padilha disse que a meta do governo é aprovar a indicação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e votá-la no plenário em seguida.