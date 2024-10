Mediana das projeções para o IPCA de 2024 passa de 4,37% para 4,38% no Focus do BC

A mediana das expectativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 oscilou de 4,37% para 4,38%, ainda próxima do teto da meta, de 4,50%. Um mês antes, estava em 4,30%.

Nos últimos cinco dias úteis, 43 instituições revisaram as estimativas de IPCA de 2024 e, nessa base, a mediana passou de 4,36% para 4,40%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mediana para o IPCA de 2025 se manteve em 3,97%, de 3,92% um mês antes. Considerando apenas as 43 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 3,86% para 3,92%.