Massa salarial e rendimento avançam em agosto e indústria mostra estabilidade, mostra CNI

Em agosto, o faturamento real da indústria de transformação avançou 0,7% ante julho e apresentou crescimento de 5,3% na comparação com o mesmo mês de 2023. Nos primeiros oito meses de 2024, o faturamento do setor foi 3,7% maior do que no mesmo período de 2023.

As horas trabalhadas na produção industrial em agosto permaneceram estáveis em relação ao mês anterior, com uma oscilação de 0,1%. Na comparação com o oitavo mês do ano passado, o avanço foi de 4,8%. No acumulado de oito meses de 2024, houve avanço de 3,6% na comparação com o ano anterior.

No caso do emprego industrial, o indicador teve uma variação de 0,4% na passagem de julho para agosto, atingindo o 11º mês consecutivo sem variação negativa. O emprego registra alta de 3,1% na comparação com agosto de 2023 e de 1,9% na comparação do acumulado nos oito primeiros meses de 2024 em relação à 2023.