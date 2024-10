Encomendas à indústria da Alemanha caem 5,8% em agosto ante julho

As encomendas à indústria da Alemanha caíram 5,8% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira, 7, pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Analistas consultados pela FactSet previam queda de 1,8% no período.

Houve expansão das encomendas externas, que registraram avanço de 3,4% em agosto ante o mês anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já as encomendas domésticas caíram 10,9%.