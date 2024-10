Com Petrobras e Vale, Ibovespa sobe 0,17%, aos 132 mil pontos

Em meio às tensões no Oriente Médio, as ações de Petrobras (ON +1,69%, na máxima de R$ 42,06 do dia no fechamento; PN +1,40%) - assim como Vale (ON +0,88) - deram suporte ao Ibovespa neste começo de semana. Porém, o índice chegou a perder força em direção ao fim do dia, ainda em alta de 0,17%, aos 132.017,84 pontos, tendo mostrado dificuldade para sustentar a linha dos 132 mil na sessão.

Nesta segunda, 7, flutuou em margem mais ampla do que a da sexta-feira, entre mínima de 131.676,47, à tarde, e máxima de 132.942,57, com abertura aos 131.792,29 pontos. O giro permaneceu enfraquecido como na sessão anterior, a R$ 17,9 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa sobe agora 0,15%, com perda no ano a 1,62%.

Os grandes bancos mostraram desempenho moderadamente positivo, tendo Bradesco PN (+0,93%) à frente. Na ponta do Ibovespa, Natura (+2,63%), Brava (+2,39%) e Hypera (+2,05%). No lado oposto, Carrefour (-5,27%), Assaí (-2,87%) e Petz (-2,63%).