Mudança gera R$ 16 bi extras em 2025; Receita diz que MP passou por negociação com bancos

O governo publicou na quarta-feira, 2, em edição extra do Diário Oficial da União, uma medida provisória que vai aumentar em R$ 16 bilhões a arrecadação federal de 2025. Esses recursos não estavam previstos no projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso Nacional, no fim de agosto, e vão ajudar a melhorar o resultado das contas públicas no ano que vem - num momento em que aumentam no mercado financeiro as dúvidas sobre a efetividade da meta de déficit zero.

Apesar da estimativa de maior arrecadação, esse valor poderá ser usado para corrigir receitas que estejam superestimadas ou renúncias que possam estar subestimadas na peça orçamentária. Dessa forma, o efeito sobre o Orçamento seria nulo no ano que vem, segundo técnicos da equipe econômica, sem melhorar o resultado primário.

Pelo texto da medida provisória, os bancos vão começar a deduzir o estoque de crédito inadimplente da base de cálculo de dois tributos - o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) - em janeiro de 2026, e não mais em janeiro de 2025, como estava previsto anteriormente. Sem essa dedução, o governo vai conseguir arrecadar mais.