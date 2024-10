Incerteza interna impede Ibovespa de avançar conforme NY após payroll mostrar força dos EUA

A valorização do petróleo e dos índices de ações do ocidente é insuficiente para animar o Ibovespa nos primeiros minutos do pregão desta sexta-feira, 4, de agenda esvaziada no Brasil. Por aqui, persistem as preocupações fiscais que tendem a exigir uma Selic alta por um período prolongado, o que reduziria o diferencial de juros com a taxa americana.

Além da falta de confiança do investidor no governo, por conta do fiscal e da inflação elevada, a questão dos juros é limitador, diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Nesta sexta nos Estados Unidos, foi divulgado o dado mais esperado da semana - o payroll. O relatório de emprego norte-americano mostrou criação de 254 mil empregos em setembro nos EUA. O resultado superou em cheio o teto das projeções do mercado, de 140 mil. A taxa de desemprego caiu a 4,1%, na comparação com estimativa de 4,2%, e o salário médio avançou na margem (0,4%) e no confronto interanual (4,0%) mais do que o previsto, de 0,3% e 3,8%, respectivamente.