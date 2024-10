G20 assina declaração para triplicar capacidade de energia renovável até 2030

Grupo de Trabalho de Transições Energéticas ligado à entidade que reúne as 20 maiores economias do mundo também quer dobrar eficiência energética nos próximos seis anos

O Grupo de Trabalho de Transições Energéticas (ETWG) do G20 (bloco que reúne as 20 maiores economias do mundo) assinou, em Foz do Iguaçu, declaração conjunta nesta sexta-feira, 4, prevendo apoio das nações signatárias para implementar esforços que tripliquem a capacidade de energia renovável até 2030.

No mesmo documento, o ETWG também prevê medidas que dobrem a taxa média global anual de eficiência energética nos próximos seis anos. Vale lembrar que o Brasil está presidindo o G20 em 2024. Conforme o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, “como as maiores economias do mundo, temos os recursos, o conhecimento e a capacidade de liderar a transição energética”.