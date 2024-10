Em 9 meses, País tem exportação estável e importação ascendente, avalia MDIC

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, avaliou nesta sexta-feira, 4, que a balança comercial de 2024 tem sido marcada por uma estabilidade no valor exportado - na comparação com 2023 - e avanços na importação. Diferente do que aconteceu nos últimos anos, o valor das vendas neste ano é sustentado por um crescimento no volume (4,3%), mantendo o patamar de exportação elevado.

No acumulado de nove meses, as exportações crescem 0,8%, com vendas de US$ 255,5 bilhões, enquanto as importações avançam 8%, também muito puxadas pelo volume, que cresce 16,1%. No ano, as compras já somam US$ 196,3 bilhões.

Isso resulta num saldo de US$ 59,1 bilhões, que, embora 17,4% menor que o do ano passado, é o segundo maior da série histórica. "A economia dá sinais de fortalecimento e isso demanda importações", observou Brandão sobre os números de 2024, ressaltando que a categoria que mais cresce em importações no ano é a de bens de consumo.