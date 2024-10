Dólar fecha em queda de 0,33% a R$ 5,45 com expectativa por diferencial de juros e petróleo

O relatório de emprego payroll dos Estados Unidos, acima do esperado, engatou uma valorização do dólar ante rivais fortes. Contudo, o real conseguiu se apreciar ante a divisa norte-americana nesta sexta-feira, 4, com a entrada de fluxo comercial por operações de carry trade - pela expectativa positiva para o diferencial entre juros interno e externo - e também apoiado pela nova alta do petróleo. Ainda assim, na semana, a divisa acumulou valorização de 0,36%.

O dólar à vista fechou em queda de 0,33%, a R$ 5,4556 nesta sexta-feira, com o real tendo o terceiro melhor desempenho entre divisas emergentes (atrás apenas de peso colombiano e do peso mexicano). Já o índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de seis moedas fortes, registrou alta de 0,52% hoje, aos 102,520 pontos, e ganho de mais de 2% na semana.

O tão aguardado relatório payroll dos Estados Unidos apontou a criação de 254 mil empregos nos EUA em setembro, acima da mediana do Projeções Broadcast de 140 mil.