Confiança do consumidor paulista recua 4,7% em setembro ante agosto, diz ACSP

O Índice de Confiança do Consumidor Paulista (ICCP) recuou 4,7% em setembro em relação a agosto, atingindo 101 pontos. Na comparação com o mesmo período de 2023, a queda foi igualmente de 4,7%. Os dados são do Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP), elaborados pela PiniOn.

A ACSP avalia que, apesar do indicador permanecer no campo otimista - acima dos 100 pontos - ainda não mostra uma "tendência clara".

Na análise por classes econômicas, houve queda generalizada da confiança do consumidor no Estado de São Paulo para as famílias, principalmente aquelas pertencentes aos estratos AB e C, conforme a entidade.