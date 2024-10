Aneel diz que ainda não foi notificada oficialmente de nova decisão da Justiça sobre Amazonas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) disse nesta sexta-feira, 4, que ainda não houve notificação oficial da Justiça Federal do Amazonas sobre a nova decisão que obriga a transferência de controle da Amazonas Energia. A 1ª Vara Federal Cível do Estado determinou o prazo de 24 horas para o cumprimento, a partir da intimação via oficial de justiça.

Internamente, a decisão gerou dúvidas sobre a sua redação, classificada como "confusa" por integrantes do órgão regulador.

Além da transferência de controle, é tratado o tema da conversão de contratos de usinas no Norte, que podem beneficiar a concessionária do Amazonas.