Nísia sobre bets: Vamos editar portaria dos ministérios para fortalecer trabalho conjunto

"Seria errado eu dizer que já está tudo feito. Não, não está, é um fenômeno novo, temos que trabalhar na prevenção, temos que trabalhar no cuidado e trabalhar de forma integrada com todo o governo. Essa também foi a orientação do presidente Lula", disse Nísia após reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir o uso dos jogos online no País.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quinta-feira, 3, que o governo vai editar uma portaria conjunta dos ministérios com medidas que fortaleçam o processo de regulamentação das bets no País. Ela avaliou que os jogos online tornaram-se um problema grave de saúde no mundo, com elevação de dependência e efeitos severos nas famílias.

Ela disse ainda que a pasta tem fortalecido a rede de atenção psicossocial desde o início do governo - área que, segundo ela, foi abandonada na gestão anterior. De acordo com Nísia, a criação de centros de atenção psicossocial foi, inclusive, uma das maiores demandas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O ministro dos Esportes, André Fufucas, reforçou a importância de unir esforços dentro do governo na regulamentação do setor de jogos. "Diante de regulação prévia, em torno de 2 mil (sites) deixarão de atuar no País. Nós estamos falando de um mercado em que 80%, a partir do mês de outubro, não será mais vigente no nosso País", avaliou.