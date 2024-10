Durigan: Por enquanto, não vamos proibir cartão de Bolsa Família para apostas

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 3, que, por enquanto, o governo não vai proibir o uso do cartão do Bolsa Família para jogos de apostas online. Ele esclareceu que as medidas restritivas "mais duras" poderão ser desenhadas a partir da semana que vem, quando os sites ilegais começarão a ser derrubados. A expectativa é de que cerca de 2 mil domínios saiam do ar.

"Sabendo que são 190, 200 endereços (habilitados), a gente sabe quais são as pessoas jurídicas responsáveis no Brasil, as pessoas físicas nacionais que vão ter essa interlocução conosco. O que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou é que a gente fizesse as restrições dialogando agora com esses 190, não é mais o universo maior, para impor restrições, as mais duras que fossem, nos meios de pagamento que sejam e que podem incluir o Bolsa Família", explicou Durigan após reunião com Lula e ministros.

Ele reiterou que os bloqueios dos sites ilegais a partir da semana que vem será fundamental para definir as regras no uso dos jogos online, incluindo beneficiários do programa social.