Campos Neto: Devemos anunciar em breve Pix por aproximação em associação com Google

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que a autoridade monetária já firmou uma primeira associação para disponibilizar o pagamento via Pix por aproximação por meio da carteira digital do Google. Um evento para anunciar essa parceria deve ocorrer em breve, ele afirmou.

"Você vai ter a sua wallet no Google, você tem os cartões de crédito e você vai poder ter o Pix, você vai poder fazer o roteamento para a conta que você quiser", disse Campos Neto, em evento organizado pelo Mercado Bitcoin e pela BlackRock, em São Paulo. "A gente já fez isso com o Google e está aberto para outras associações."

Segundo o presidente do BC, no caso da parceria com o Google, a ideia é de que poderá haver uma conta padrão, mas também mais do que uma conta para fazer o pagamento via Pix. Ele disse que haverá "uma certa programabilidade" para "rotear as contas." "Vai ser muito fácil", ele afirmou.