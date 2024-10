Bolsas da Europa fecham em queda com baixo apetite por risco

As bolsas da Europa recuaram nesta quinta-feira, 3, pressionadas pelo avanço do conflito no Oriente Médio e pela resiliência da economia americana, que pode restringir a magnitude do afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no curto prazo.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,10%, aos 8.282,52 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 1,32%, encerrando em 7.477,78 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve queda de 0,78%, a 19.015,41 pontos. As cotações são preliminares.

O apetite por risco seguiu reduzido na sessão europeia desta quinta-feira, diante de uma economia americana mais resiliente do que o esperado e da escalada do conflito armado no Oriente Médio. Ainda que gigantes do setor de energia, como a Total (+1,45%), tenham se descolado por conta do salto do petróleo.