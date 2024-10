Bolsas da Europa caem majoritariamente, pressionadas por tecnologia e setor automotivo

São Paulo, 03/10/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, pressionadas por ações de tecnologia e do setor automotivo, enquanto investidores avaliam os últimos PMIs de serviços da região e seguem atentos à situação no Oriente Médio.

A ação da Stellantis, grupo automotivo que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Chrysler, tombava 4,3% em Milão, após ter sua recomendação cortada pelo Barclays, de "acima da média do mercado" para "na média do mercado. Nesta semana, a Stellantis reduziu suas projeções de margem de lucro e fluxo de caixa para 2024.

Já a da gigante de software alemã SAP, que recentemente virou alvo de investigação nos EUA por suposta fixação de preços, caía 1,3% em Frankfurt.

Do noticiário macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro caiu para 51,4 em setembro, mas superou a estimativa preliminar. O mesmo PMI do Reino Unido, por outro lado, diminuiu para 52,4 no mês passado e ficou abaixo do cálculo inicial. No fim da manhã, serão divulgados PMIs de serviços dos EUA.