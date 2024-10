Bolsas da Ásia: Tóquio fecha em alta com fraqueza do iene, mas Hong Kong interrompe rali

Por Sergio Caldas

São Paulo, 03/10/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a de Tóquio se recuperando em meio à fraqueza do iene e a de Hong Kong interrompendo uma longa sequência de ganhos.

O índice Nikkei subiu 1,97% em Tóquio, a 38.552,06 pontos, revertendo quase integralmente a queda do pregão anterior, à medida que o iene se desvalorizou fortemente ante o dólar em meio a falas contrárias a novos aumentos de juros no Japão, favorecendo ações de empresas exportadoras.