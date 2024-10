Avanço da tensão geopolítica e preocupação com cenário fiscal no Brasil derrubam Ibovespa

O crescimento das preocupações com a crise no Oriente Médio e com o cenário fiscal no Brasil derrubam o Ibovespa, em dia de agenda esvaziada de indicadores. Os investidores no Brasil mantêm-se cautelosos em meio à recente escalada do conflito, após o Irã lançar um ataque de mísseis contra Israel, esta semana. O governo israelense prometeu retaliar. Ainda há pouco saíram relatos de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutiu com representantes israelenses a possibilidade de Israel bombardear instalações petrolíferas do Irã.

Após isso, o petróleo foi às alturas, avançando quase 5,00%, o WTI, e 4,50%, o tipo Brent. A despeito da intensificação do recuo do Índice Bovespa, as ações da Petrobras saíram do zero a zero e avançaram quase 1,00% (PN).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Todo mundo segue de olho nessa questão, e também atentos à iminência de ataques de Israel, que prometeu retaliar. E se houver algum ataque em bases nucleares e instalações de petrolíferas, eleva o preço da commodity. Consequentemente, se houver uma escalada, é problema para a inflação mundial", avalia Pedro Caldeira, sócio e assessor da One Investimentos.