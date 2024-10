Aneel diz aguardar notificação da Justiça Federal do AM e orientação da AGU sobre distribuidora

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou em comunicado nesta quinta-feira, 3, que aguarda a notificação oficial da Justiça Federal do Amazonas sobre a nova decisão que obriga a transferência de controle da Amazonas Energia. O regulador também aguarda as orientações da Advocacia-Geral da União (AGU) quando ao cumprimento da decisão.

A Justiça Federal determinou nesta quinta-feira que Aneel aprove a transferência de controle da distribuidora do Amazonas para a empresa Ambar Energia, do grupo J&F - com custos previstos na ordem de R$ 14 bilhões.